Virgin Galactic تطلق أول رحلة فضائية خاصة قريبًا

الآن بعد أن قامت Virgin Galactic بأول رحلة فضاء تجارية لها، أصبحت جاهزة لنقل المدنيين على متنها. تتوقع الشركة الآن إطلاق أول رحلة ركاب خاصة، Galactic 02، في أقرب وقت ممكن في 10 أغسطس. يمكنك مشاهدة البث المباشر على موقع الشركة.

Virgin Galactic تقل ثلاثة ركاب، على الرغم من أن واحدًا فقط هو عميل يدفع. جون جودوين، لاعب أولمبي يبلغ من العمر 80 عامًا من ألعاب ميونيخ عام 1972، هو مشتري تذاكر مبكرًا. وفاز الاثنان الآخران بمقعدين في سحب تبرعات لـ Space for Humanity - كيشا شاف وابنتها أناستاسيا مايرز هما أول كاريبيين يسافران إلى الفضاء بالإضافة إلى الثنائي الأول بين الأم وابنتها. ستنضم بيت موس، إلى الثلاثي.

حلقت الرحلة التجارية الافتتاحية، Galactic 01، في أواخر يونيو. ومع ذلك، كان جميع الركاب الثلاثة موظفين حكوميين إيطاليين (اثنان من القوات الجوية وعضو واحد في مجلس البحوث) يجرون دراسات الجاذبية الصغرى. في حين أنه ليس من الواضح ما الذي سيفعله طاقم 02 المدني، يمكن أن يكونوا سائحين هذه المرة.

قامت الشركة بتكثيف عملياتها في الأشهر الأخيرة بعد العديد من التأخيرات من السنوات السابقة. في حين أن Galactic 02 هي مجرد رحلة فضائية فيرجن السابعة من أي نوع، فهي الثالثة في عام 2023. وتقول الشركة إنها تنشئ "إيقاعًا منتظمًا" للرحلات الجوية، ويمكنك أن تتوقع أن تصبح روتينية نسبيًا إذا سارت هذه الرحلة كما هو مخطط لها.

يعد التردد المحسن مهمًا للشؤون المالية للشركة. عملت فيرجن بخسارة لسنوات، وخسرت أكثر من 500 مليون دولار في عام 2022. لن تعوض الشركة تلك الخسائر في أي وقت قريب حتى بسعر 450 ألف دولار لكل تذكرة، ولكن دفع العملاء هو المفتاح لتخفيف الضربة وإثارة قضية السياحة الفضائية.

قامت Blue Origin و SpaceX بالفعل بنقل المدنيين إلى الفضاء، وعلى ارتفاعات أعلى من ذباب فيرجن الذي يزيد عن 50 ميلاً. ومع ذلك، لم يضعوا جداول انطلاق منتظمة للسياح.

لن تحدث رحلات SpaceX إلى القمر حتى تتمكن الشركة من إنهاء اختبار المركبة الفضائية ، وتنتظر Blue Origin استئناف الرحلات بعد فشل صاروخ في عام 2022. وفي هذا الصدد، قد تكون Virgin Galactic هي الأقرب لتحقيق أهدافها السياحية - طالما تحافظ على وتيرة وضعها هذا الصيف.