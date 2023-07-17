الهلال السعودي.. تدريبات تكتيكية وبدنية بمران الزعيم اليوم (صور)

حرص البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال السعودي على التركيز الشديد فى التدريبية على الجانب البدنى، وذلك بمعسكر الأزرق المقام حاليًا بالنمسا ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

بالصور.. تدريبات الهلال السعودي فى معسكر النمسا:

يلتقى الهلال السعودي نظيره دينامو كييف الأوكراني، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل بالمعسكر الحالى.

فى سياق متصل، يواجه الزعيم فى مستهل مشواره ببطولة كأس سلمان للأندية نظيره أهلي طرابلس، فى المباراة التى ستقام الخميس بعد المقبل من الشهر الجاري.

تحددت المباراة الثانية أمام فريق السد القطري يوم 30 من الشهر ذاته، فيما يختتم لقاءات دور المجموعات أمام الوداد المغربي في الثاني من شهرأغسطس المقبل.

تدريبات الهلال السعودي

تدريبات الهلال السعودي

تدريبات الهلال السعودي

تدريبات الهلال السعودي