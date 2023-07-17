زامبيا.. توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2023

قدمت وزارة المالية في زامبيا، خطة الميزانية التي توضح باحتمالية أن ينمو اقتصاد بنسبة 2.7٪ فقط في عام 2023 ، بانخفاض من 4.7٪ في عام 2022 ، حيث تقيد الانكماشات في قطاعي التعدين والطاقة النمو.

بعد أن أصبحت أول دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 ، أكملت زامبيا أخيرا خطة إعادة هيكلة الديون التي طال انتظارها مع صندوق النقد الدولي (IMF).

بحلول عام 2026 ، توقع صندوق النقد الدولي، أن هذا سيوفر للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي 7.65 مليار دولار.

واستنادا إلى التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي وسن الإصلاحات، تتوقع خطة الميزانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لزامبيا بنسبة 4.8٪ في عام 2024، و 4.3٪ في عام 2025، و 5.0٪ في عام 2026.

وفي الوقت الذي تعمل فيه زامبيا على استعادة الاستدامة المالية، تشهد البلاد ارتفاعا في الثقة، وفقا لوزير الخزانة فيليكس نكولوكوسا.

قال هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، إن العالم يجب أن يكافح الفساد، فعندما يتم تنفيذ إصلاحات، فإنه يتم مواجهة الفساد والفاسدين، مضيفا: "يجب ان نتحدث مع مجتمعاتنا في هذا الإطار، لأنهم سوف يواجهون معاناة، ولكن عندما يقتنعون فإنهم سيدعموننا".

وتابع هيتشيليما: "الفقر وتغير المناخ مرتبطان، وحتى قبل الحديث عن المزيد من التمويل يجب أن نساعد الدول على النمو، لأن الدول عندما لا تنمو اقتصاديا، لا تستطيع أن تتوقع من شخص فقير أن يقبل عبئا إضافيا، هذا أمر ضروري استيعابي لتحقيق التنمية، والفقر في الواقع يفاقم أزمة المناخ وإجراءات الحد من آثاره، وهذا واضح للغاية".

وأوضح أن تغير المناخ فرض التزامات جديدة على الأفقر، إذ إن تغير المناخ جعل موسم هطول الأمطار الواحد ينخفض معدل إنتاجه من المحاصيل لأنه ربما يأتي موسم جفاف وموسم آخر يأتي فيضانات، وهو ليس لديه أي فرصة لتغيير طريقته أو أسلوبه.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن دولة زامبيا:

جمهورية زامبيا هي بلد غير ساحلي في جنوب القارة الإفريقية.

يحدها من الجنوب نامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، ومن الغرب أنجولا، ومن الشرق موزمبيق ومالاوى ومن الشمال تنزانيا والكونغو الديمقراطية.

كم مربع.752.610 يبلغ مساحة دولة زامبيا ما يقرب من 2

يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 12,935,000 نسمة.

حصلت زامبيا استقلالها عن المملكة المتحدة فى أكتوبر عام 1964 وتولى الرئيس كينث كاوندا كأول رئيس للبلاد.

تعتبر زامبيا من الدول الخمس الأوائل فى العالم المنتجة لخام النحاس الذى يمثل 50% من حصيلة الصادرات.

كما يعتمد اقتصاد زامبيا على الموارد المعدنية مثل الكوبالت والفضة والرصاص والفحم والقصدير.

تشتهر زامبيا بأهم المنتجات الزراعية منها الأرز، السرغوم ، جوز الهند، عباد الشمس، التبغ ، القطن، قصب السكر، الذرة.

كما تشتهر بالعديد من الصناعات منها تعدين النحاس وتشكيله، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، المنسوجات.