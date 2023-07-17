«القاهرة» يطرح بطاقة ائتمانية جديدة لعملائه من الشركات

أطلق بنك القاهرة بطاقة ائتمانية لعملائه من أصحاب الشركات Corporate Credit Card تتيح البطاقة للشركات التحكم فى نفقات الشركات بكفاءة وفاعلية، وذلك فى إطار جهود البنك المتواصلة فى مجال التحول الرقمى وتحقيقًا لأهداف الشمول المالى.

وتعد البطاقة إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، بما يتوافق مع استراتيجية البنك وسعيه المتواصل نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء من الشركات والمؤسسات.

وقال البنك إنه تم تصميم البطاقة الائتمانية للشركات من بنك القاهرة لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأمان مع تقليل الاحتفاظ بالنقدية.

كما تتمتع البطاقة بالعديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها إمكانية الشراء والسحب النقدى من أى مكان داخل وخارج البلاد، والتمتع بالشراء عبر الإنترنت بكل أمان عن طريق استخدام خاصية الكود الآمن.

كما تقوم الشركة باستلام كشف حساب الكترونى للاطلاع على المعاملات الشهرية لحاملى البطاقات، مع إمكانية سداد المديونية الخاصة بالبطاقة الإئتمانية من خلال الخصم الآلى من حساب الشركة لدى بنك القاهرة.