محافظة الدقهلية يتابع أعمال مقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الامراض..

واوضح "مختار"ان اجمالي ماتم تحصينه حتي الان منذ بدأ اعمال الحملة في 15 يوليو الجاري يصل الي21643 رأس ماشية علي مستوي المحافظة وقال ان الحملة مستمرة حتي تحقيق المستهدف منها ..

هذا وقد اكد "مختار"علي ضرورة تضافر لجهود كافة الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لاهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها..

ومن جانبه اوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لاتوجد أى حالات إشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع وأن مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس والماعز واضاف ان الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة..

وقال ايضا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين..

هذا وقد اكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ، وأضاف أن الدوله تعمل على زياده الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين، واكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة إنتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.