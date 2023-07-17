الأهلى المصرى يفتتح «طوسون» أحد فروعه التراثية بعد التطوير

تزامنا مع عيد تأسيسه 125..

افتتح البنك الاهلى المصرى فرعه طوسون بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل بالإسكندرية بعد اجراء عمليات تطوير شاملة له، والذى يعد أحد فروع البنك التراثية، حيث يأتى الافتتاح تزامنا مع مرور 125سنة على تأسيس البنك الأهلى المصرى.

حضر الافتتاح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع والدكتور أشرف البكرى رئيس المشروعات بالبنك الأهلى المصرى وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.

وأعرب هشام عكاشة عن اعتزازه بتزامن افتتاح فرع طوسون -أحد فروع البنك التراثية- مع عيد تأسيس البنك الذى تأسس فى 25 يونيو 1898 حاملا سجلًا تجاريًا رقم 1، مشيرا إلى أن فرع طوسون يمتاز بواجهته الكلاسيكية العريقة وبموقعه المتميز بقلب مدينة الإسكندرية ويصل عمر المبنى إلى أكثر من 120 عاما ممتدا على مساحة 1800 متر، وأكد عكاشة على أن تطوير فرع طوسون يأتى تعزيزا لاستراتيجية البنك الساعية إلى تطوير فروعه ذات الطابع التراثى والتاريخى العريق، مشيرا إلى دور البنك الأهلى المصرى فى إحياء التراث وتطوير فروعه التراثية والتى حافظت على الطابع المميز للمبانى لما لها من أثر حضارى فى محافظات مصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح أن فرع طوسون يعد أحد أكبر فروع محافظة الإسكندرية، وأن شبكة فروع البنك تمتد على مستوى الجمهورية لتصل إلى أكثر من 640 فرعًا، وأشار أبو الفتوح إلى أن تطوير الفرع تم من خلال أساليب إنشائية حديثة خاصة بالتعامل مع المبانى الاثرية للحفاظ على طابعها الخاص والمميز وهو ما تم مراعاته فى تطوير عدد من فروع البنك التراثية مثل الفرع الرئيسى بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكى، بنى سويف، الفيوم وغيرها من الفروع ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز العريقة والمميزة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أضافت داليا الباز أن مبنى الفرع يتكون من 3 طوابق، الطابق الأرضى به خدمة التللرات، والفرع الالكترونى والطابقان الآخران يشملان مكاتب إدارية وخدمة العملاء، وقد تم تطوير الفرع مع الحفاظ على الهوية المؤسسية المميزة لكافة فروع البنك، كما تم تزويده بأحدث الأساليب التكنولوجية فى العمل المصرفى تخدمها بنية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك.

كلام الصورة: