تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بأسوان بحوزته كميات من المواد المخدرة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخصوصًا حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فقد تمكَّنَ قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فـي الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريبًا).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

كشف ملابسات اختطاف طفل في المعادي:

في سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجلـه (طالب سن 13).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال اصطحابه للطفل من أمام العقار سكنه واستقلالهما مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهتــــه أقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبيــــن والدة المجنى عليـه.. اختمرت فى ذهنـه فكرة اختطاف نجلها واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد المبلغ المالى المشار إليه.. تم بإرشاده تحرير الطفل المذكـــــور "دون إصابات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية من أجل ضبط أنواع الجرائم كافة والخروج عن القانون وهو الأمر الذي يسهم في الحفاظ على استقرار الأمن.

يأتي ذلك في إطار السعي العام لمُحاربة الجريمة وضبط المُخالفات بصورها كافة وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.