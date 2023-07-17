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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كواليس ثنائية أنطونيو بانديراس و هاريسون فورد في Indiana Jones and the Dial of Destiny"

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد الفنان الأسباني أنطونيو بانديراس على سعادته بمشاركة الفنان الأمريكي هاريسون فورد في الجزء الخامس من سلسلة أفلام أنديانا جونز، والذي يحمل اسم "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، وذلك بعد لقائهم في فيلم The Expendables 3 عام 2014.

مشاركة أنطونيو باندرياس وهاريسون فورد

 تحدث أنطونيو بانديراس عن  مشاركته لـ هاريسون  بإنها كانت تجربة مختلفة ومميزة بل وجميلة وأنه استمتع بالعمل معه في هذا الجزء الذي يعد الأخير في السلسلة التي حققت من خلال أجزائها الأربعة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

 

 قال بانديراس "كان من الجميل أن أكون قريبًا منه، فالأمر أشبه بما يحدث عي عندما يقابلني بعض المحاورين اليوم، ويقولون لي "يا إلهي كنت في السابعة من عمري عندما عرض Shrek 2، والآن أبلغ من العمر 27 عامًا وأجري مقابلة معك وأنا أشاهد أفلامك منذ ذلك الوقت"، الأمر نفسه حدث عندما عملت مع هاريسون فورد، وأتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها إنديانا جونز، كنت مبهورا به، لذا مجرد وجودي في احد اجزائه كان جميلًا، أعتقد إنه إذا أنجبت ابنتي طفلًا يومًا ما ، يمكنني أن أخبرها "مرحبًا، لقد قام جدي بفيلم مع إنديانا جونز". 

 

تحدث أنطونيو حول دوره في العمل قال "شخصيتي صغيرة جدًا، وهو ليس رجلاً سيئًا، فهو صديق لشخصية إنديانا، ويساعده في مرحلة ما من الفيلم، وهو يبحث عنه لأنه يحتاج إلى شيء من صديقه، وعلي الرغم من أن الدور ليس كبيرا إلا إنني سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذه الملحمة". تم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones بعد تقريبا 15 عامًا، من الجزء الرابع من الفيلم الذي عرض عام 2008، أكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، لن يكون المخرج ستيفن سبيلبرج مخرجًا للفيلم، لكن سيكون من إخراج جيمس مانجولد، مع سبيلبرج وكاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل كمنتجين. 

 

 

ومن المقرر ان الفيلم بالقاهرة والإسكندرية وطنطا من خلال 50 حفلة يوميا بـ 15 سينما منها جلاكسي طنطا وسينما سان ستيفانو مول وجلالكسي سينبلكس مول العرب وداندي مول وسي سينما ارابيلا وكايرو فيستفيال وسين سينما بطريق السخنة وبريمير بوينت 90 وجولف سيتي وسيتي ستارز وبريمير أمريكانا ومدينتي وجولف سيتي وڤوكس مول مصر وڤوكس سيتي سنتر ألماظة.

 

 

 

 

 

 

 

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