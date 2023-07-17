محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة لزيادة الموارد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الاعلانات وكيفية الاستفادة منها ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة..

واوضح "مختار"ان اللجنة وافقت علي عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات اعلانية بعدد من المواقع بمدينة دكرنس بعد دراستها قانونيا و علي عدد من طلبات تجديد اعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة..

واشار " مختار"الي ان اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن ميت غمر والمنزلة والمطرية وحي شرق المنصورة بمنح حق استغلال فوانيس ولابات اعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية، كما اشار الي ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عددا من تقارير لجان المعاينات علي الطبيعة للشوارع والميادين التي يمكن تنفيذ اعلانات بها وطرحها علي شركات الاعلانات بعدد من مدن المحافظة..وأكد مختار علي اهمية تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة مضيفا اننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة..وكلف " المحافظ " مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة باستمرار اعمال المرور من خلال لجان المعاينات علي كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ اعلانات بها وطرحها علي شركات الاعلانات ،لوضع ضوابط لمنظومة الاعلانات بالمراكز والمدن..

كما أكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدوله ، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في مشروعات خدمية للمواطنين..

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، و ياسر الغريب مدير عام إدارة الشئون القانونيه بالمحافظة ، والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندسة ريهام احمد مدير المكتب الفني للسيد المحافظ والمهندس هيثم عبد الرحيم مدير ادارة الدعم الفني بالمحافظة والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة..