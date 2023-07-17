QNB الأهلى يحقق 8.6 مليار جنيه صافى أرباح مجمعة بنهاية يونيو الماضى

حقق البنك صافى أرباح مجمعة 8.665 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، بزيادة قدرها 3,911 مليون جنيه وبنسبة نمو 82% مقارنة بنفس الفترة فى 2022، بينما بلغ صافى أرباح البنك المستقلة 8.212 مليون جنيه مصرى.

وبلغ إجمالى الأصول المجمعة 551 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 14%.

وقال البنك فى بيان انه فى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 24 مليار جنيه مصرى لتصل إجمالًا إلى 252 مليار جنيه مصرى وبما يمثل نموًا قدره 11% مقارنة بديسمبر 2022، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالى القروض %5.56 فى فبراير 2023 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزى المصري) ليكون البنك من أكبر البنوك الخاصة إقراضًا فى مصر.

وبلغت ودائع العملاء 461 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 54مليار جنيه مصرى، ونسبة نمو 13% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو فى كافة مجالات الأنشطة.

وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالى الودائع4.67% فى فبراير 2023 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزى المصري).

وبنهاية يونيو 2023، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 23.29% فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 9.44% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة فى القطاع المصرفى فى الوصول لهذا الهدف ودعم أحد محركات نمو الاقتصاد القومى.

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.95% فى نهاية يونيو 2023، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 118.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.44% فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالٍ للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 54.7% (فى نهاية يونيو 2023) مقارنة بمتوسط 47.8% للقطاع المصرفى (فى فبراير 2023 طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزى المصري) فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى كافة العملات.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التى بلغت 232 فرعًا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة العمل.

ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وقد برهن QNB الأهلى على مكانته الرائدة كونه واحدًا من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابى ومستدام.

ويسعى البنك دائما فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معًا من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة مثل lQNBgAA لتأمينات الحياة و QNB AA للتأجير التمويلى وQNB AA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتى يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.