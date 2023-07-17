رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يناشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء أزمة السودان

ناشد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، المؤسسات الإقليمية والدولية بضرورة الوصول لحل أزمة السودان.

وقال فكى إن من الضرورة السعي والتوحد بين مختلف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء أزمة السودان، مضيفًا بأن نعطي أهمية قصوى واهتماك لتماسك ومواءمة كافة جهودنا مع بقية المجتمع الدولى.

اتفقت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على مخرجات مؤتمر قمة دول جوار السودان، التي استضافتها مصر اليوم الخميس، وهو أول اتفاق بين الطرفين منذ اندلاع الصراع بينهم في السودان، بعدما فشل مؤتمر إيجاد في حل اللازمة السودانية، وأصدرا بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في التوقيت ذاته يعلنان فيها الشكر للرئيس السيسي وترحيبهم بمخرجات القمة.

القوات المسلحة ترحب بالقمة

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، ترحيبها بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم 13يوليو 2023 بالقاهرة، متقدمة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة.

وتقدمت بالشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة واستضافة هذه القمة المهمة، التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة، أيضًا نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة.

كما تقدمت بالشكر إلى المملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.

وأكدت حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب، وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وأن القوات المسلحة السودانية، مستعدة لوقف العمليات العسكرية، فورًا إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية، والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.

وأشارت في بيانها إلى: "الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد، خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين.

وجددت حكومة السودان شكرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودول جوار السودان.

الدعم السريع تتفق مع القمة

كما أعلنت قوات الدعم السريع عبر حسابها على تويتر، ترحيبها للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، التي عقدت بمصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها: "ترحب قوات الدعم السريع، بالبيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني التي انعقدت في جمهورية مصر العربية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتبني الحل الشامل أساسًا لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصارًا لرؤيتنا التي ظللنا ننادي بها منذ بداية الحرب".

وأضافت: “هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

وأكدت على أنها ترحب: "بقمة دول الجوار السوداني؛ ندعو إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية كل بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل لا سيما مع منبر جدة ومبادرة الإيغاد".

ووجهت قوات الدعم السريع الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على رعايتها وتنظيمها لمؤتمر المانحين وكل الدول التي شاركت في المؤتمر الذي سعى لتوفير المساعدات للشعب السوداني.

وأشادت، بجهود الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، واللجنة الرباعية، كما نعرب عن تقديرنا الخاص لجهود الدول الشقيقة والصديقة كل التي دعمت وتعاطفت مع شعبنا خلال هذه الأزمة.

وأكدت قوات الدعم السريع، على استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج، من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن شعبنا.