من القاهرة إلى الإسكندرية.. انهيار العقارات القديمة عرض مستمر وغياب الحلول

في فاجعة تلو الأخرى أدمت قلوب المصريين لانهيار عددٍ من العقارات على رؤوس سكانها، في لطمة بالغة الأثر من الزمن، كلها تم خطها تحت بند "تهالك العقارات لقدمها" وكان المفعول هم الضحايا الذين سطروا أحرفهم الأخيرة أنات أسفل الحطام.

آخر تلك الوقائع المحزنة وقع صباح اليوم بقلب القاهرة وبالتحديد في منطقة حدائق القبة، لانهيار عقار أودى أسفله بحياة 8 من السكان.

انهيار عقار بحدائق القبة:

فجعت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، فجر اليوم بحادثة انهيار عقار مكون من 5 طوابق مما أدى لمصرع 8 أشخاص، وإصابة آخر وجارِ البحث عن سيدة أخرى أسفل حطام العقار.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الحادث، عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، كما تم دفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

جاءت نتيجة الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.

من جانبه صرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى رشيد استقبل 8 مصابين ولا توجد حالات وفاة.

انهيار عقار بالبحيرة:

فيما انهار عقار مأهول بالسكان، مكون من 8 طوابق، اليوم الأحد بمحيط منطقة مسجد الفحارين، في مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة أمس الأحد 16 يوليو 2023.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وجرى فرض طوق أمني في محيط موقع العقار المنهار، وتجرى عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

من جهته صرح صرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى رشيد استقبل 8 مصابين ولا توجد حالات وفاة حتى الآن.

عقار الإسكندرية:

تجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي شهد انهيار عقار مُكون من 14 طابقًا في محافظة الإسكندرية الساحلية شمال مصر.

أوضح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير قرار إزالة وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

شددَّ محافظ الإسكندرية على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار عقار الإسكندرية، إلى 4 مصابين، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.