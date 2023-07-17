حظر أجهزة آبل على المسؤولين الروس

بدأت روسيا في منع الموظفين الحكوميين من استخدام أجهزة آبل Apple للاستخدام الرسمي للدولة ، وفقًا لصحيفة Financial Times. اعتبارًا من يوم الاثنين، ستحظر وزارة التجارة في البلاد استخدام أجهزة iPhone لجميع أغراض العمل. وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، إما لديها تفويضات مماثلة موجودة بالفعل أو تخطط للبدء في إنفاذها قريبًا.

ذكرت صحيفة التايمز أن الحظر يشمل جميع منتجات آبل Apple. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن للمسؤولين الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي، بشرط ألا يفتحوا مراسلات العمل عليها.

أزمة آبل في روسيا

لم تستجب آبل Apple على الفور لطلب تعليق موقع Engadget. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، قطعت الشركة الوصول إلى Apple Pay. وفي وقت لاحق أوقفت جميع مبيعات المنتجات في روسيا.

في ذلك الوقت، أوضحت شركة آبل أن القرار جاء ردًا على الغزو، مشيرة إلى أنها وقفت "مع كل الناس" الذين تضرروا من التوغل.

يأتي الحظر بعد أن زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في بداية شهر يونيو أنه اكتشف عملية تجسس من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية باستخدام أجهزة Apple. وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن آلاف أجهزة آيفون، بما في ذلك تلك التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية للبلاد في دول الناتو، أصيبت ببرنامج مراقبة.

تابع FSB زعمه - دون إظهار دليل - أن شركة آبل Apple عملت عن كثب مع استخبارات الإشارات الأمريكية لتزويد العملاء "بمجموعة واسعة من أدوات التحكم".

نفى عملاق التكنولوجيا هذه المزاعم، مشيرًا إلى أنه "لم يعمل أبدًا مع أي حكومة لبناء باب خلفي في أي منتج من منتجات آبل Apple، ولن يفعل ذلك أبدًا".

على نطاق أوسع، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة الروسية في تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية الصنع. كما لاحظت صحيفة The Times، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا العام الماضي يأمر المؤسسات المشاركة في البنية التحتية للمعلومات الحيوية بالانتقال إلى البرامج المطورة محليًا بحلول عام 2025.