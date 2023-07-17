ضبط كميات كبيرة من أدوية الإجهاض محظور استيرادها

أحبط رجال الجمارك الجوية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية محاولة تهريب أدوية بشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على خطوط رحلة طيران إيجين القادمة من أثينا باليونان، تم الاشتباه في الراكبة (أ.ع.م) مصرية الجنسية، وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها أشياء تستحق سداد ضريبة جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو تستوجب تقديم موافقة استيرادية، أجابت بالنفي، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد صحة الاشتباه.

تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبة بكل دقة على أن يتم تفتيش الراكبة ذاتيًا، ونتيجة لذلك تبيَّن وجود ٩٠ شريط دواء بشريّ (Cytotec 200 Mcv) بإجمالى ١٢٦٠ قرصًا، وهى أدوية إجهاض محظور استيرادها كانت موضوعة بشكل مضغوط داخل العلب الخاصة بها داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم إخفاؤها في أحذية بإحدى حقائب الراكبة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٢٦٠٠٠ جنيه.

بالعرض على مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣.