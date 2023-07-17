64% نصيب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القروض

جذب 42 مليار جنيه فى 6 شهور لتتجاوز الودائع إلى 161 مليار جنيه

«الزراعى المصري» يضخ 80% من قروضه للقطاع الزراعى

أعلن البنك الزراعى المصرى عن نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023 وقال البنك فى بيان إنه حقق طفرة كبيرة فى مؤشرات أعمال البنك بما يمثل تتويجًا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى ساهمت فى تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة فى تمويل القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

علاء فاروق

وأوضح أنه فى نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة فى نهاية يونيو 2022 والتى بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميلًا، نتيجة اتباع البنك لسياسات ائتمانية جادة لربط الإقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموى الهام فى تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة فى تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعى فى مصر لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى.

وشهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظًا لتقفز من 119.329 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء فى قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجارى حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتى يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين، ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير فى تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير فى سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم فى زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب فى محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.

وأشار البنك إلى أنه حقق نموًا كبيرًا فى حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى توفير فرص عمل حقيقية، خاصة فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميلًا من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه تنامى دور البنك فى تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة فى القطاع الزراعى والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه فى نهاية يونيو من العام الماضى، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التى يحققها البنك لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين فى جميع المحافظات.