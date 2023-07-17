مسار إجباري| حفل صيفي في القاهرة والمكان مفاجأة

يلتقي الفريق الغنائي الشهير جمهوره القاهري، في حفل صيفي جديد، ضمن موسم الليالي الغنائية الصيفية التي تجوب عدد من المحافظات.

حفل مسار إجباري في مدينة الشيخ زايد

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 12 من أغسطس القادم، داخل ساقية الصاوي بفرعها في مدينة الشيخ زايد.

حفل مسار إجباري

أغنية مسار إجباري الجديدة بقيت غريب

كانت أحدث أغاني مسار إجباري، من خلال “بقيت غريب”، التي حققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب ”.



