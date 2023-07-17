ضبط 234 قضية مُخدرات و41 قطعة سلاح ناري

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (234) قضية مخدرات ، (41)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (61020) حكم قضائى متنوع.

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يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (234) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (250) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (102,199 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,450 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (19,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,662 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,035 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (820 جرام).‏

كمية من مخدر الآيس وزنت (675 جرام).

كمية من مخدرالأفيون وزنت (640 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (270 جرام).

عدد (754) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (41قطعة سلاح نارى بحوزة36متهم).. وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة.

(27) فرد محلى.

(110) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (175) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 61020 حكماً قضائياً مُتنوعاً

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (61020) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(220) حكم جناية.

(17936) حكم حبس جزئى.

(3219) حكم حبس مستأنف.

(31393) حكم غرامة.

(8252) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين إرتكبوا

حادث.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (27) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (13) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (20952) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (42) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.