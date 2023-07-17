شوبير يعلن حسم الأهلي صفقة المهاجم البرازيلي سوزا

يقترب مسؤولو الأهلي من اتمام التعاقد مع سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري بعد مفاوضات مكثفة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.







وكتب الاعلامى احمد شوبير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:

"سوزا قريب جدا جدا جدا من النادي الأهلي، إن لم تكن قدمه اليمنى في ملعب التتش، هذا بناء على إصرار من مارسيل كولر لأنه بدأت بعض الأصوات تتعالى أن الراجل كبير وداخل في 30 سنة لكن موضوع السن ده بقى نسبي جدًا.. مارسيل كولر من الموسم الماضي أبلغ إدارة الأهلي أنه يريد ضم واحد من اتنين مهاجمين موليكا أو سوزا مش عاوز حد تاني".

ارتباط اللاعب بالأهلي ..

وارتبط سوزا بالانضمام إلى النادي الأهلي، في وقت سابق، وتحديدًا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب خلافات حول المقابل المادي للصفقة.



استطاع سوزا المشاركة مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، نجح فى تسجيل 51 هدفا وقام بصناعة 16 تمريرة حاسمة، وإجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21 آخرين. وكان طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جونبوك هيونداي بطل كوريا الجنوبية.

