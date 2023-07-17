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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة ١١٨ حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، والبناء المخالف  بدون ترخيص.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث تمكنت حملة مكبرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، من إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرى ، صندفا ، وبنى على ، و الحسينية ، وأبوجرج ، وشلقام ، ونزلة عمرو ، ومنشأة أبو عزيز ، و أحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة مغاغة ،تم إزالة ٤٤ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص منها،  ١٠ حالات تعدِِ بالمدينة ، و٣٤ حالة تعدِِ بقرى ، ميانة،  و طنبدى ، و ملاطية ، و شم البحرية ، وبلهاسة ، والكوم الأخضر ، و دهمرو ، وفى مركز ومدينة سمالوط، تم إزالة ٩ حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص .

منها،  ٧ حالات  تعدِِ بقرية العزيمة ، وحالة تعدِِ  بحى جنوب ، وإزالة فى المهد لحالة بحى شمال المدينة ،فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ١٩ حالة تعدِِ بقرية بنى موسى، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى إزالة ٥ حالات تعدِِ منها حالة بناء مخالف بحى جنوب المدينة .

و ٤ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أملاك دولة بقرى ابشادات ، ودير البرشا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى،  ٣ حالات تعدِِ  منها،  حالة تعدِِ بحى غرب المدينة ، وحالتان تعدِِ بقرية سيلة الشرقية.

الجريدة الورقية