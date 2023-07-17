إزالة ١١٨ حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، والبناء المخالف بدون ترخيص.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث تمكنت حملة مكبرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، من إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بقرى ، صندفا ، وبنى على ، و الحسينية ، وأبوجرج ، وشلقام ، ونزلة عمرو ، ومنشأة أبو عزيز ، و أحياء المدينة.

وفى مركز ومدينة مغاغة ،تم إزالة ٤٤ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص منها، ١٠ حالات تعدِِ بالمدينة ، و٣٤ حالة تعدِِ بقرى ، ميانة، و طنبدى ، و ملاطية ، و شم البحرية ، وبلهاسة ، والكوم الأخضر ، و دهمرو ، وفى مركز ومدينة سمالوط، تم إزالة ٩ حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص .

منها، ٧ حالات تعدِِ بقرية العزيمة ، وحالة تعدِِ بحى جنوب ، وإزالة فى المهد لحالة بحى شمال المدينة ،فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ١٩ حالة تعدِِ بقرية بنى موسى، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى إزالة ٥ حالات تعدِِ منها حالة بناء مخالف بحى جنوب المدينة .

و ٤ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أملاك دولة بقرى ابشادات ، ودير البرشا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، ٣ حالات تعدِِ منها، حالة تعدِِ بحى غرب المدينة ، وحالتان تعدِِ بقرية سيلة الشرقية.