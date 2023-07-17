90 % نسبة النجاح في بكالوريوس التربية بجامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس التربية حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %90.17 ، كما أعلن رئيس الجامعة عن تصدر الطالبات قائمة العشر الأوائل ، مشيراً إلي أن جميعهم حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .

هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لطلابه من خريجي كلية التربية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح على المستوى الشخصي والعملي، مُطالباً بضرورة السعي نحو استكمال الدراسات العليا ، والعمل على تطوير مهاراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل .

وفي بيان له- أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشر الأوائل وجاءت أسماؤهم كالتالي:-

منه الله رضا عبد الله شعبة التربية الخاصة بالمركز الأول ، أمل السيد محمد شعبة التربية الخاصة بالمركز الثاني، تليها في المركز الثالث أزهار أحمد مرزوق شعبة تعليم عام/ جغرافيا ، ثم رضوى فتحي إسماعيل شعبة تعليم عام / اللغة العربية و الدراسات الإسلامية بالمركز الرابع ، بينما حصلت على المركز الخامس أمنيه محمد عبد العزيز شعبة التربية الخاصة، وفيما جاءت إسراء محمد أمين تعليم عام / تاريخ في المركز السادس ، كما حصلت على المركز السابع رويده انس السعدي شعبة تربية خاصة، و بالمركز الثامن ميادة مصطفى علي شعبة رياض أطفال، ثم شمس محمد عبد النعيم شعبة تعليم عام / اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالمركز التاسع ، وأخيراً حصلت سامية إبراهيم خليل- تعليم عام علم النفس- على المركز العاشر.

وأوضح الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية النسبة العامة لجميع الأقسام والشعب الدراسية، والتي جاءت على النحو التالي شعبة العلوم تعليم أساسي بلغت نسبة النجاح 63.16%، شعبة الرياضيات تعليم أساسي 55.56%، شعبة اللغة العربية تعليم أساسي 98.31%، شعبة الدراسات الاجتماعية تعليم أساسي 91.25%، شعبة الكيمياء تعليم عام بلغت النسبة 97.22%، العلوم البيولوجية والجيولوجية تعليم عام بلغت 100%،الرياضيات تعليم عام بنسبة نجاح 47,83%.

وأضافت الدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عرض النسب العامة للنجاح لباقي الشعب والتي جاءت كالتالي الفيزياء تعليم عام 80.77% ،اللغة العربية والدراسات الإسلامية تعليم عام بلغت نسبة النجاح 98.57%، اللغة الإنجليزية تعليم عام 96.34%، اللغة الفرنسية تعليم عام 97.5%، التاريخ تعليم عام بنسبة 97.83%، الجغرافيا تعليم عام 98.55%، علم النفس تعليم عام بنسبة 96.25%، شعبة رياض الأطفال 97.22%، التربية الفنية بنسبة 75.71%، التربية الموسيقية 58.33%، بينما بلغت نسبة النجاح بشعبة تكنولوجيا التعليم 94.74%، وفي التربية الخاصة بلغت 97.62%.

فيما أفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أن جميع النتائج تم إعلانها عبر برنامج ابن الهيثم .