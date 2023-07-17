استرداد 94 فدان أملاك دولة في حملات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، بالتعاون مع الجهات المعنية، في تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ٢١، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

استرداد ٩٤ فدان أراض أملاك دولة بقرية دلجا

وقال المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية تمكنت من استرداد ٩٤ فدانا أراض أملاك دولة بقرية دلجا، إحدى قرى المركز ، وذلك بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة، والتنظيم، والإزالة ، والمتغيرات المكانية ، مدعوة بقوة أمنية