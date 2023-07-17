تنفيذ دوري ثقافي لفتيات المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب تانوف دوري ثقافي طلائع، شارك فيه لفيف من فتيات المركز، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 5 أعضاء.

تحديد الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز على الفائزين

وتم تحضير نماذج الأسئلة وطباعتها وتوزيعها على الفرق المشاركة في الدوري الثقافي، ثم تجميعها وتصحيحها وتحديد الفرق الفائزة، وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمركرين الأول والثاني، تم التنفيذ بحضور اعضاء مجلس الإدارة، مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب تانوف.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.