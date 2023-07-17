فرص عمل وخدمات طبية خلال لقاء خدمة المواطنين بالفيوم

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار اللقاء الدوري للعمل على خدمة المواطنين الذي يعقد للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطلب عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمناطق مختلفة، بمركز ومدينة الفيوم، بشأن توفير سكن بديل لهم نظراً لتدهور الحالة الإنشائية لمحل سكنهم الحالي، في ظل ظروفهم المادية والإجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة الحالات المستحقة وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

ترخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية خلال لقاء خدمة المواطنين بالفيوم

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص كشك لأحد المواطنين الأولي بالرعاية علي أطراف مدينة الفيوم.

وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم الدعم الطبي لعدد من الحالات المرضية وعمل الفحوصات، والإجراءات الطبية اللازمة لهم، بالإضافة لتوفير العلاج لبعض الحالات المرضية المستحقة، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

وإستجابة لمطالب عدد من المواطنين، بشأن توفير فرص عمل لهم تعينهم علي ظروف المعيشة وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل بتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع ظروفهم وخبراتهم، بشركات ومصانع القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام المحافظة، له صفة دورية واستمرارية ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للأستماع لشكاوى المواطنين والعمل على ايجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها وتقديم خدمات أفضل لهم.