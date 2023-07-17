ندوة عن ثورة 23 يوليو بمركز شباب المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، تنفيذ مركز شباب ابو فليو ندوة ثقافية للشباب، عن ثورة 23 يوليو، بمشاركة لفيف من طلائع ورواد مركز الشباب، وحاضر الندوة مصطفى شادي مدرس الدراسات الاجتماعية بالتربية والتعليم.

إقامة جيش وطني قوي وعدالة اجتماعية

وتناول المحاضر خلال الندوة ، أهداف ثورة يوليو ١٩٥٢، وأسباب قيام الثورة، أحوال مصر قبل الثورة، أحداث وتفاصيل الثورة ، وذكر "شادي" أن الثورة لم تُعلن مبادئها إلا عام 1956 ، والتى تمثلت في القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بالمنيا بقيادة علاء الدين على عبد العظيم .