الأمطار تشارك في حفل تقديم  إنتر ميامي لـ" ميسي"

شاركت الأمطار الغزيرة في حفل تقديم نادي إنتر ميامي الأمريكي لنجمه الجديد ليونيل ميسي في فلوريدا اليوم الاثنين حيث ظهر اللاعب الأرجنتيني الشهير أمام استاد ممتلئ بالمشجعين المتحمسين.

وبعد 7 أشهر من قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر، قدم ميامي لاعبه الجديد في حفل رائع بملعب النادي في ميامي.

وبعد تقديمه للمشجعين، سار الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات نحو منتصف الملعب وسط تسليط الأضواء عليه وارتدى قميصا وسروالا من الجينز واستلم القميص رقم 10 قبل أن يتحدث بالإسبانية للمشجعين.

وقال ميسي: أنا سعيد جدًا باختياري للقدوم إلى هذه المدينة مع عائلتي واختيار هذا المشروع، وليس لدي أي شكوك أننا سنستمتع بالأمر جدا، سنقضي أوقاتا سعيدة وستحدث أشياء عظيمة، شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم على هذا اليوم.

وأضاف: لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ المران والمنافسة، لدي نفس الرغبة الموجودة لدي دائما للتنافس، وأريد حقا الفوز ومساعدة ميامي على مواصلة التطور.

وبعد رسالة ميسي، نشرت الشاشة العملاقة في الاستاد رسائل ترحيب من رياضيين كبار مثل توم برادي نجم كرة القدم الأميركية السابقة وستيفن كري لاعب كرة السلة الشهير.

واصطحب ميسي (36 عاما) بعد ذلك زوجته وأطفاله الثلاثة لالتقاط بعض الصور قبل أن تشعل الألعاب النارية السماء.

ويأتي تقديم ميسي بعد يوم واحد من إعلان ميامي الارتباط بعقد مع النجم الأرجنتيني حتى 2025.

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام كروز أزول المكسيكي في نهاية الأسبوع الجاري.