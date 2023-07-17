الوكالة الأمريكية للتنمية تستعرض مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب"SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء.

واشارت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط ان الاجتماع تناول ايضاً تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لادارة الاصول هذا بالاضافة الى تناول دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتاهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو 17025.

ومن الجدير بالذكر انه عقب الاجتماع تفقد رئيس فريق برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية محطة صرف صحى رقم ١ بمركز طما والجارى تطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لرفع طاقتها التصميمية حيث تم الانتهاء من توريد ٤ طلمبات وجارى الانتهاء من تركيبها وتشغيلها.