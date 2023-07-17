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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 46 مخالفة لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

حررت مديرية التموين بالمنيا، 46 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تحرير ٤٦ مخالفة تموينية بالمنيا

بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٦ مخالفة تموينية منها، ٤١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و٥ مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار ــ سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

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