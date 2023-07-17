نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال التطوير بقطاع المدن الجامعية

أكد الدكتورأحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على إجراء أعمال الصيانة لمباني المدينة الجامعية، والانتهاء منها خلال الأجازة الصيفية وفقاً للخطة الشاملة الموضوعة حيث تشمل : الانتهاء من أعمال ترميم المباني والإنشاءات، ومراجعة الأثاث، ومنظومة الإطفاء، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة مبانيها؛ للحفاظ على سلامة الطلاب، والمنشآت الجامعية، وتجهيزاتها للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية في قطاع المدن الجامعية شملت: الوحدة السكنية (ب)، ووحدة الإسكان الفاخر (2) مبنى (و)؛ للتأكد من سير أعمال التطوير والصيانة والإصلاح بشكلٍ صحيح؛ استعداداً للعام الدراسي القادم 2023/ 2024.

رافقه خلال الجولة محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية (طلاب)، ومحمد عزت وكيل المدينة، وعلاء خلف مدير إدارة الصيانة بالمدينة، وهاني عبد العزيز رئيس وحدة النجارة بالمدينة، ومحمود فرغلي رئيس الوحدة السكنية (ب)، وعبد اللطيف حسن رئيس وحدة الإسكان الفاخر (2) مبنى (و)، وأشرف الطوبجي مدير إدارة الأمن بالمدن الجامعية، وعدد من العاملين، ومشرفي الوحدات السكنية، ومقاولي البناء القائمين بأعمال الترميم والصيانة بالمدن الجامعية.

توفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات للطلاب

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات للطلاب أثناء إقامتهم بالمدينة؛ بما يساعدهم على النجاح والتفوق موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم بمباني المدينة، وبإصلاح تلفيات الأثاث بغرف نوم الطلاب لتوفير الراحة، والحفاظ على المتعلقات الشخصية للطلاب، وبتطوير خدمات المطاعم التي تقدمها الجامعة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية؛ بحيث توفر لهم جميع احتياجاتهم من الوجبات الجاهزة بدلاً من قيامهم بشراء بعض احتياجاتهم الغذائية من الخارج.