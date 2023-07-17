حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والرقابة على المخابز بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بـ٧ شكائر من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح، وضبط مخبز آخر لتصرفه في كمية من الدقيق تقدر بـ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على العام.

وتواصلت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بضبط أحد المصانع يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٧٠ بالتة ألوان خيوط مختلفة، عدد ١٢ بكرة خيوط كبيرة، عدد ٥٠ بالتة شرابات، عدد ٥٠ بالتة منتجات جاهزة، عدد ٢٠ بالتة تحت التجهيز.

تحرير ٦٨ محضرًا تموينيًا متنوعًا

بالإضافة لتحرير ٦٨ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ١٦ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر عدم الإعلان عن مخازن، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎التأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٨ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.