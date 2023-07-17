القصة الكاملة عن المرض الغامض بقنا.. والخبراء "موجود من 100 سنة "

عقب انتشار مرض غامض في قنا، اثارت حالة من الرعب فى نفوس المواطنين ،وبدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى التساؤل عن ، واسباب انتشار المرض الغامض واسباب نقل العدوى فى القرية ، حيث أصيب به ما يقرب من 250 شخصا.

واتضح ان اعراض المرض عبارة عن سخونة يعاني منها المريض، وتستمر لمدة أسبوع، وتكسير في الجسم والعظام، وصداع شديد، وأحيانًا يتطور إلى تقلصات في البطن وقيء.

برغم القلق الشديد من مرض الذى يصفه البعض بالغامض في قنا، لكن بعض النشطاء والأطباء كشفوا عن المرض، مؤكدين أن ما يحدث للمصابين في قرية العليقات بـ محافظة قنا هو مرض معروف ويسمى "حمى الضنك"، ويظهر ذلك من خلال الأعراض التي يعاني منها المصابين في القرية.

تستعرض الوفد فى السطور التالية كل ما يخص حمى الضنك ورآى الخبراء فى المرض :

ما هو حمى الضنك:

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عبر البعوض، وينتج عنها أعراض طفيفة شبيهة بأعراض الانفلونزا، إلا أنها قد تحتد في بعض الحالات وتصل للوفاة. يتركز انتشار حمى الضنك في المناطق الاستوائية، إلا أن الإصابات بهذه العدوى في ازدياد حول العالم، إذ يقدر عدد الإصابات السنوي بحوالي 390 مليون حالة.

أعراض حمى الضنك :

تظهر على معظم المصابين بحمى الضنك أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، وتتحسّن حالتهم الصحية في غضون أسبوع إلى أسبوعين. وفي حالات نادرة، قد تكون حمى الضنك وخيمة وتسبّب الوفاة.

وفي حال ظهور الأعراض، فإنها تبدأ عادةً في الظهور بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة بالعدوى وتستمر لمدة تتراوح من يومين إلى 7 أيام. وقد تشمل الأعراض ما يلي:

الحمى الشديدة (40 درجة مئوية)

الصداع الوخيم

ألم خلف محجر العين

آلام العضلات والمفاصل

الغثيان

التقيؤ

تورم الغدد

الطفح الجلدي

الألم الشديد في البطن

التقيؤ المستمر

التنفس السريع

نزيف اللثة أو الأنف

الإرهاق

التململ

وجود دم في القيء أو البراز

الشعور بالعطش الشديد

شحوب الجلد وبرودته

الشعور بالوهن.

كيف يتم انتقال المرض من الإنسان إلى البعوض:

ينتقل الفيروس إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث البعوض الحاملة لعدواه، وهي أساساً من نوع الزاعجة المصرية. وثمة أنواع أخرى تنتمي إلى البعوض الزاعج بإمكانها أيضاً أن تتحول إلى نواقل للمرض، بيد أن إسهامها في نقله يعد ثانوياً مقارنة بالزاعجة المصرية.

وبعد أن تتغذى البعوضة على دم شخص مصاب بعدوى فيروس حمى الضنك، يتكاثر الفيروس في معدتها الوسطى قبل أن ينتشر في أنسجتها الثانوية، بما فيها الغدد اللعابية. ويُسمى الوقت الذي تستغرقه البعوضة انطلاقاً من تناولها للفيروس وحتى نقلها له فعلياً إلى مضيف جديد بفترة الحضانة الخارجية. وتستغرق هذه الفترة ما بين 8 أيام و12 يوماً تقريباً عندما تتراوح درجة حرارة المحيط بين 25 و28 درجة مئوية. ولا تتأثر الاختلافات في فترة الحضانة الخارجية بدرجة حرارة المحيط فحسب؛ بل يوجد العديد من العوامل مثل حجم التقلبات الطارئة على درجات الحرارة يومياً، والنمط الجيني للفيروس، وتركيزات الفيروس الأولية التي يمكن أن تغير أيضاً الوقت الذي تستغرقه البعوضة في نقله. وبمجرد أن تصبح البعوضة معدية.

نصائح للوقاية من لدغات البعوض:

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الامراض المنقولة من خلال البعوض منها:

١- ارتداء الملابس طويلة الأكمام

٢- استخدام سلك ضيق النسيج على النوافذ

٣- ستخدام المبيدات الحشرية الآمنة

٤- استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس

دور وزارة الصحة لكشف المرض الغامض :

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه فور الشكوى بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة.

أكدت وزارة الصحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

حمى الضنك موجودة من 100 سنة مضت :

كشف الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية فى تصريحات صحفية ، ان أعراض مرض حمى الضنك، موضحا أنها مرض قديم ظهر منذ نحو 100 سنة، وينتقل عبر الحشرات مثل الناموس من إنسان مريض لآخر مصاب.

واشار عنتر،فى تصريحاته ، إن من أعراضه الشعور بتكسير شديد في الجسم، وآلام في العضلات، وطفح جلدي، فضلا عن انخفاض مناعة الجسم، وقد يتعرض المصاب لنزيف.

وأوضح استشاري الحميات والأمراض المعدية، أنه يطلق على حمى الضنك مرض تكسير العظام بسبب شدة آلام العضلات والعظام بالجسم، وتتدهور حالة المصاب خلال أسبوع، منوها بأن الوسيلة الوحيدة لمواجهة المرض هى القضاء على الحشرات باعتبارها ناقل المرض.

ويذكر أنه تم رصد أعراض مرضية مشابهة لعدد من الأشخاص بإحدى قرى محافظة قنا، وعملت وزارة الصحة على سحب عينات من المياه بالقرية، وعينات دم من المرضى لتحديد طبيعة المرض، خاصة في ظل تردد أن المرضى المنتشر هو حمى الضنك، ولكن لم تحسم وزارة الصحة الأمر حتى الآن.