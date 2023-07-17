هاني الناظر يكشف أسباب فرط التعرق وطرق علاجه (شاهد)

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، حل مشكلة فرط التعرق والتي يعاني منها الكثير خاصة في فصل الصيف، قائلًا: "في فرق بين العرق العادي التي يتعرض له الشخص في فصل الصيف بسبب ارتفاع الرطوبة بينما فرط التعرق يصيب الشخص في اليدين والقدمين وأحيانًا يكون في الجبهة".

وقال الناظر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، إن علاج فرط التعرق يكون عن حقن البوتكس للشخص المصاب بفرط التعرق كحل للمشكلة، وهو ما يمنع حدوث تعرق من 10 شهور إلى عام، ويجب تكراره سنويًا.

وأشار إلى أنه قديما كان يتم إجراء جراحة للتخلص من مشكلة فرط التعرق، ولكن لم يكن يُنصح بها لعدم فاعليتها وخطورتها، حيث كان يتم قطع عصب معين.

وواصل الناظر أن هناك حلًا آخر لمواجهة فرط التعرق وهو رش مزيل العرق على اليدين، وهو حل مؤقت يومي.

آثار فرط التعرق

ويتسبب فرط التعرق في شعور الأشخاص المصابين به بالإحراج الشديد والانزعاج عند التواجد وسط الآخرين.

ويعد فرط التعرق نشاط مفرط للغدد العرقية في الجسم، ينتج عنه التعرق بشكل كبير في أوقات وأماكن لا يتعرض لها الآخرون.

وتحدث الإصابة بفرط التعرق إما بسبب مشكلة عضوية، أو مشكلة نفسية، ويعاني المصابين بفرط التعرق من مشكلة التعايش مع الأمر لما يسببه لهم من إحراج وعدم ثقة بالنفس.

التعرق هو الطريقة التي يبرد بها جسمك نفسه عندما يصبح الجو حارًا جدًا عند ممارسة الرياضة أو التوتر أو في حالات الإصابة بمشكلات صحية، وتخبر الأعصاب غددك العرقية بالبدء في العمل، وفي حالة فرط التعرق، تعمل بعض الغدد العرقية وقتًا إضافيًا دون سبب واضح، مما ينتج عنه عرق لا حاجة إليه.

ممكن أن تتراوح أعراض فرط التعرق على نطاق واسع في شدتها وتأثيرها على الحياة، وقد تنحسر الأعراض البسيطة على مدى فترة طويلة، أو قد يكون التعرق المفرط تحديًا يوميًا، ومصدرًا دائمًا للإحباط.

ويؤثر فرط التعرق على الناس بشكل مختلف، ومن أبرز مناطق العرق في الجسم ما يلي:

- تحت الذراعين أو حول الظهر.

- الخدين أو الجبهة.

- اليدين أو القدمين.

وقد يؤدي التعرق المفرط أيضًا إلى:

- الحكة والالتهابات.

- رائحة الجسم الكريهة، عندما تختلط البكتيريا الموجودة على الجلد بجزيئات العرق.

- تغيرات الجلد، مثل الشحوب أو أي تغير آخر في اللون أو تشققات أو تجاعيد.

- نعومة الجلد أو تفتته بشكل غير عادي على باطن القدمين.