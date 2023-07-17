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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ وزير الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

يان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة

جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى  الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكـل عــام وأنتم بخــير.

 

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