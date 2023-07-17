وزير الداخلية يهنئ وزير الأوقاف بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

يان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة

جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية، وكـل عــام وأنتم بخــير.