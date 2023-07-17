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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم دورات تدريبية مجانية على التفصيل والخياطة بأسيوط

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على أعمال التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بمركز ومدينة البداري في إطار  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

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ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، ولتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن عدد الساعات التدريبية خلال الدورة التدريبية حوالي 180 ساعة تدريبية بواقع 45 يومًا تدريبيًا، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين، كما أنها تتم تحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبدالمالك مدير التدريب المهني الإدارة والمركز، وبمتابعة من إسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التى توفرها المديرية، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم.

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