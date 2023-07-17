التغيرات المناخية تسبب ظواهر جوية متطرفة على العالم (شاهد)

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، أن التغيرات المناخية دورة تنتقل من منطقة لأخرى حسب عوامل الهواء والضغط الجوي، ودورة ينتج عنها ما يعرف بظواهر جوية متطرفة جدًا ما بين درجات حرارة مرتفعة وجفاف وانتشار حرائق الغابات.

وتابع "سرحان" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن التغيرات المناخية لا تقف عند الحدود السياسية للدول فهي عابرة للدول والقارات.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية يقع عليها ضرر كبير جدا بسبب التغيرات المناخية رغم أنها لم يكن لها يد في الانبعاثات الحرارية وكل ما يحدث في هذا الشأن.

وواصل سرحان أن الدول الصناعية الكبرى هي المسبب الرئيسي في التغيرات المناخية ولكن ليس بالضرورة أنها تتحمل عبء مواجهة أثار التغيرات المناخية.

رؤية مصر لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على أفريقيا

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كما يلي:

- استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ

- قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضررًا، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته

- أقدم لكم رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وهي:

أولًا: توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات، وبرامج مؤثرة، لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة.

ثانيًا: صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.

ثالثًا: التركيز على مبدأي العدالة والإنصاف، بحيث يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويتجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية، وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والإفريقية

رابعًا: الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، مع الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية، من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة، وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول ولاحتواء أية آثار سلبية عابرة للحدود.