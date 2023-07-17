وزير الداخلية يهنئ رئيس النواب بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

جاء في البرقية:

بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء

إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء.. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال.. تلك التعاليم والقيم التى تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.

ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء.. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.