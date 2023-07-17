عاجل
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لمعاهد البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق غدًا انهيار 4 عقارات في حدائق القبة.. شهادات وفاة لضحايا أبرياء أسفل الحطام
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ رئيس النواب بالعام الهجري الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيــس مجلس النواب، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ.

                                                                                                            

 جاء في البرقية:

 

بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ  يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء

إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء.. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال.. تلك التعاليم والقيم التى تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.

 

ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء.. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

 

الجريدة الورقية