عاجل
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لمعاهد البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق غدًا انهيار 4 عقارات في حدائق القبة.. شهادات وفاة لضحايا أبرياء أسفل الحطام
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يترأس اللجنة العليا للمتقدمين لوظيفة نواب رؤساء الأحياء

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

 

 

 ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمراكز والمدن والسكرتير العام للمحافظة و السكرتير العام المساعد ومدير الموارد البشرية . 

حيث أجرى المحافظ مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل منصب نواب لرؤساء الأحياء من موظفي الأحياء والمراكز والمدن والجهات التابعة و التي تم الإعلان عنها وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلنة.

أكد المحافظ على أن التغييرات تستهدف إختيار قيادات ميدانية وقادرة على إقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية والعمل على  ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية للمحافظة لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن اللجنه ناقشت المتقدمين خلال المقابلات الشخصية للتعرف على خبراتهم والإستماع لمقترحاتهم لتطوير الوظيفة المتقدمين إليها لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين حول أفكارهم لتحسين منظومة العمل خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم، خاصةً أن مهام تلك الوظائف تعتمد على العمل الميدانى والنزول إلى الشارع و التجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطنين.

مواد متعلقة

التغيرات المناخية تسبب ظواهر جوية متطرفة على العالم (شاهد)

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي

وزارة العمل تنظم دورات تدريبية مجانية على التفصيل والخياطة بأسيوط

اتفاق سعودي ياباني لتبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون

أصل تسمية الشهور الهجرية.. معلومات لا تعرفها من قبل
الجريدة الورقية