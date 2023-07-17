وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة رأس السنة الهجرية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتـاح السيسى، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.

جاء في البرقية:

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

عام خير وبركة ونماء

ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والإزدهار.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء.