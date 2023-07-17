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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 12 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

مديرية التموين والتجارة
مديرية التموين والتجارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من تحرير (419) محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين (212) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير (207)  محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة وتنفيذ القانون وحماية المستهلكين والمال العام. 

اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المدير المسئول

هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المدير المسئول عن محطة وقود بناحية كوم الضبع بالباجور لعدم تدوين المواد البترولية بسجل 21 بترول والتلاعب في كمية قدرها 12 ألف لتر بقصد الإستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجاره الحدايد والبويات لحيازته أدوات كهربائية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها.

الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين

هذا وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بإستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة ، مشددا بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

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