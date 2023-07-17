أزهر الشرقية: مراعاة الدقة في تَّصحيح مواد الشهادة الثانوية

تفقَّد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الإثنين، مركز تصحيح العلوم العربية بالزقازيق، وذلك ضمن أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي.

وأوضح رئيس المنطقة أنَّ كل الإجراءات التي اتخذها الأزهر هذا العام من استخدام للتقنيات الحديثة تضع مصلحةَ الطلاب في المقام الأول، فكلنا في خدمة الطالب، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح، قائلًا: "هؤلاء أبناؤنا فلا تضيعوا مجهودهم ومجهود أولياء أمورهم، فهذا حصاد أكثر من عام للطلَّاب من مذاكرةٍ وجدٍّ وسهرٍ وتعبٍ وكدٍّ، فكونوا على قدر المسؤولية وهذا التعب والاجتهاد ولا تضيعوا منه شيء".

توفير كلِّ سبل الراحة للمصححين

وناشد الجنيدي المصححين بضرورة قراءة إجابة الطلاب أكثر من مرة حتى يتسنَّى لهم التقييم، كما يجب أن يكون دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن الدرجة الواحدة قد تغير في مستقبل الطلاب.

كما طالب رئيس مركز التَّصحيح؛ بتوفير كلِّ سبل الراحة للمصححين حتى يؤدُّوا عملهم في أفضل حال.

يشار إلى أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، يوم السبت الماضي، بمشاركة ٣١٠٠ مصححًا للتصحيح في ٣ مركز فرعية ضمن المقر الرئيسي بالزقازيق.