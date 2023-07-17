استشاري أمراض معدية يوضح أعراض الإصابة بحمى الضنك المنتشر في قنا (شاهد)

تحدث الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والأمراض المعدية، عن المرض الغامض الذي انتشر بشكل مفاجئ بإحدى قرى محافظة قنا مؤخرًا، قائلًا: "الكلام عن حمى الضنك وهي حمى قديمة معروفة من زمان".

وقال “عنتر” خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الاثنين، إن هذا الفيروس هو حمى الضنك، وهي ليست جديدة وتم رصدها منذ أكثر من مائة سنة ويتم نقلها عن طريق عضة الناموس والبعوض، حيث ينقل الناموس العدوى من شخص مصاب لشخص معافى عن طريق العض.

وأشار إلى أنه لذلك يوجد المرض في أماكن محددة وهي الأماكن التي يتواجد بها كميات أكبر من الناموس مثل الأماكن التي تتضمن برك ومستنقعات ومياه راكدة، لذا نجد المرض في المناطق الاستوائية التي توجد بها أمراض طول العام.

وواصل عنتر أنه مع تغير نمط الحياة وتطوره، ومع وجود الطيران أصبح الناموس ينتقل من دولة لأخرى وبالتالي أصبح المرض موجود في معظم بلاد العالم، لافتًا إلى أنه يكاد يكون ليس هناك مكان على مستوى العالم ليس به حالات مصابة بحمى الضنك وتصل عدد إصاباته سنويًا في العالم حوالي 40 مليون حالة تصاحبها عدد وفيات ليس قليل لأنه يسبب النزيف.

وأوضح أن طرق الوقاية من المرض تشمل الوقاية من الناموس والقضاء عليه، والابتعاد عن الأماكن التي تتكاثر فيها الحشرة، لافتا إلى أن المرض لا ينتقل من شخص لآخر مباشرةً ولكن ينتقل عن طريق الناموس فقط.

أهالي قنا يعيشون حالة من الذعر بعد انتشار مرض غريب

انتشرت حالة كبيرة من الذعر والقلق بين أهالي قرية العليقات التابعة إلى مركز قوص في محافظة قنا، عقب إصابة عدد كبير منهم بمرض غامض خلال الفترة الأخيرة، يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظام، بالإضافة إلى إرهاق شديد وصداع، حيث تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، ومازالت قائمة على متابعتها.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

ذكرت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي.

كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة.

وأوضحت أن نتيجة الفحوصات جاءت بأن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام.

وبحسب بيان الوزارة فهذه الأعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.