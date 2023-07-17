إزالة 46 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة الـ21 بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و664 متر مباني، و32 فدانا و22 قيراطا بنطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 23 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و664 متر مباني، و24 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 32 فدانا و22 قيراطا و23 سهم بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي

أكد المحافظ أن المحافظة، وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.