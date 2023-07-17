عاجل
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لمعاهد البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق غدًا انهيار 4 عقارات في حدائق القبة.. شهادات وفاة لضحايا أبرياء أسفل الحطام
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 16 راكبًا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

انقلاب أتوبيس ببنى
انقلاب أتوبيس ببنى سويف

 

أصيب 16 راكبا بإصابات متفرقة من بينهم سيدة روسية الجنسية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجيش في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية "ي.ف.ج 325"، على طريق الجيش بين نفق أطفيح و كارتة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، مما نتج عنه إصابة 16 راكبا بإصابات متفرقة، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

دفع مرفقي إسعاف الجيزة و بني سويف بـ 10 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصًا، من بينهم مصابة روسية الجنسية.

جرى إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث وغادروا، ونقل 10 إلى مستشفى أطفيح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

IMG-20230717-WA0032
IMG-20230717-WA0032
IMG-20230717-WA0031
IMG-20230717-WA0031

مواد متعلقة

استرداد 766 ألف متر مربع بعد إزالة 339 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (شاهد)

الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

نيللي مقدسي تروج لـ الحلو طل بالذهبي المثير

وفاة اثنين في انفجارعلى جسر القرم

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الهيئة العامة للمنافسة السعودية
الجريدة الورقية