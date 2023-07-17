إصابة 16 راكبًا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

أصيب 16 راكبا بإصابات متفرقة من بينهم سيدة روسية الجنسية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق الجيش في اتجاه محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية "ي.ف.ج 325"، على طريق الجيش بين نفق أطفيح و كارتة الكريمات في اتجاه محافظة بني سويف، مما نتج عنه إصابة 16 راكبا بإصابات متفرقة، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

دفع مرفقي إسعاف الجيزة و بني سويف بـ 10 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصًا، من بينهم مصابة روسية الجنسية.

جرى إسعاف 6 مصابين في موقع الحادث وغادروا، ونقل 10 إلى مستشفى أطفيح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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