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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب إفريقيا

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا؛ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقبال رئيس جنوب إفريقيا له، اليوم الاثنين، في جوهانسبرج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). 

بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وجنوب إفريقيا

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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