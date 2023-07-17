الأرصاد: درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل لـ41 مئوية اليوم (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة.

وأكد “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “ًصباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية خلال فترات النهار، نظرا لتأثر الطقس بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وواصلت غانم أن امتداد منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس بمصر، ويحمل معه كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، ويحدث لها تعديل بقيم الحرارة، لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاعًا في نسب الرطوبة، ومن ثم تسجل درجات الحرارة قيم أعلى من درجتين لـ3 درجات.

وأكملت أن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين لـ3 درجات، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مقاسة في الظل، ولكن درجات الحرارة المحسوسة نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة تكون أعلى من ذلك بحوالي من درجتين لـ3 درجات وتصل لـ41 درجة مئوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ظاهرة القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية.

وأضافت الهيئة، أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت، أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان فعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الإنسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم الى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.

الشعور بحرارة الجسم

وأوضحت، أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة. ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل ليسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.