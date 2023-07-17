المعمل الجنائي يُعاين موقع العقار المنهار بحدائق القبة

توجه فريق من النيابة والمعمل الجنائي، لإجراء المعاينة اللازمة لموقع عقار مكون من 5 طوابق انهار بمنطقة حدائق القبة، ومن المقرر الانتقال إلى مستشفى الدمرداش للاستماع لأقوال المصابين واستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.

وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لمحاولات انتشال الضحايا أسفل الحطام.

غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار منزل بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاستخراج جثث الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض.