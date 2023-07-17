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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل حول تعزيز التعاون بين البلدين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والبرازيل

 

بحث الاتحاد الأوروبي والبرازيل، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التجارة والأعمال وسلاسل التوريد المشتركة بينهما.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في بروكسل صباح اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة البرازيل إلى الظهور كلاعب رئيسي على المسرح العالمي، الأمر الذي يعطي بالفعل زخما إيجابيا للشراكة الاستراتيجية بين منطقتينا، نريد أن نعمل بجد يدا بيد لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، نريد أن نناقش اليوم كيفية زيادة التواصل مع شعبنا وكيفية ربط أعمالنا بشكل أكبر والتخلص من المخاطر وتعزيز وتنويع سلاسل التوريد لدينا وكيفية تحديث اقتصاداتنا بطرق تقلل من عدم المساواة وتفيد الجميع".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبي عن "شكرها لمشاركة البرازيل في قمة الاتحاد الأوروبي وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.. وأكدت أن مشاركة البرازيل أضافت بُعدًا تاريخيًا لأول قمة من نوعها تنعقد منذ 8 سنوات"، مضيفة "لقد تغير العالم بالتأكيد خلال ذلك الوقت ومررنا بجائحة عالمية ولدينا حرب كبرى على الأراضي الأوروبية ونواجه تحدي الأجيال المتمثل في تغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون أصدقاؤنا المقربون إلى جانبنا في هذه الأوقات المضطربة".

وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي سيستثمر بقوة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وانه يعتزم ضخ استثمارات ضخمة بطريقة تفيد المجتمعات المحلية وتخلق وظائف جيدة.

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