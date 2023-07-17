الحماية المدنية تدفع بـ 6 سيارات بمحيط العقار المنهار بحدائق القبة

شهد محيط العيار المنهار في حدائق القبة، الدفع بـ 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف، للقيام بعمليات البحث أسفل أنقاض العقار ونقل أي ناجين بعد إجراء عمليات البحث بشكل دقيق.

وارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق في حدائق القبة، إلى 8 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لمحاولات انتشال الضحايا أسفل الحطام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من دور أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين ودفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض، وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن ناجين، وتم نقلهم إلى المستشفى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.