التيار الكهربائي ينهي حياة ربة منزل بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة منزل في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة توفيت أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها إحدى الأسلاك المكشوفة وصعقها التيار الكهربائي وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دارالسلام المركزي بوصول "كمال . ع . ع . م" 55 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- إبنها "عمر . د . ح . ا" 22 سنة عامل وإبنتها "حنان . د . ح . ا" 25 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .