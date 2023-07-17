إنتشال جثة طفل غرق في ترعة الكريعي بالمراغة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الخامسة من عمره يقيم بناحية فزارة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج غرق أثناء لهوه على حافة ترعة الكريعي المجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بغرق طفل بترعة الكريعي بناحية فزارة دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "صلاح . ا . ا . م" 5 سنوات ويقيم بذات الناحية .



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وبسؤال والده "أحمد . ا . م . ع" 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .