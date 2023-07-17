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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى وآخرون يحرقون سيارات بالقدس

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي

قتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

 

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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وقال شهود عيان "إن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

سلسلة انتهاكات واقتحامات

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وعلى صعيد متصل.. أحرق مستوطنون، أربع سيارات وخطوا شعارات عنصرية في قرية "أبو غوش"، غرب مدينة "القدس" المحتلة.. وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي من هذا النوع في قرية "أبو غوش".

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا القرية، وأحرقوا السيارات، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام من العرب.

 

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